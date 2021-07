Maltempo in Veneto, forte vento tra Vicentino e Padovano: raffiche fino a 85km/h, abbattute due gru, strage di alberi a Vicenza – FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Veneto, in particolare le province di Vicenza, Padova e Rovigo. Proprio a Vicenza, sta soffiando un forte vento, con raffiche fino a 70km/h. Raffiche fino ad 85km/h nella frazione di Moracchino. Nel Vicentino, i forti venti stanno provocando danni: per esempio, sono state condivise sui social le foto di due gru, una delle quali sembra essere stata spezzata dal vento e un’altra abbattuta.

Nel Padovano, le raffiche di vento raggiungono i 50km/h e si segnalano moltissimi rami caduti sulle strade.

I forti temporali hanno interessato anche Piazzola sul Brenta (Padova) provocando numerosi danni a Villa Contarini, complesso monumentale di proprietà regionale. Questa mattina i funzionari della Direzione gestione del patrimonio e la direzione della Villa hanno eseguito i primi sopralluoghi per la verifica dei danni, al fine di incaricare una ditta per la rimozione degli alberi abbattuti, oltre ad effettuare una valutazione dello stato conservativo (indagini VTA) degli esemplari danneggiati. Scoperta anche la rottura di quindici finestre con vetri d’epoca (sia vetri piombati sia satinati di modesto spessore), quella di due grandi finestre storiche in metallo, ma anche di una dell’Area espositiva e una della Biblioteca storica Cameriniana. Questi infissi non hanno retto alla forza del vento spalancandosi improvvisamente e mandando in frantumi i vetri. Nella sala mostra, l’apertura accidentale del serramento, ha anche causato la caduta e conseguenti danni a un’opera lignea della Mostra su Dante “Amor mi mosse che mi fa pensare”, ospitata in questo periodo in Villa. Tutto il personale della società incaricata alla gestione del patrimonio regionale è già in attività per le fasi di monitoraggio di tutta l’area del parco (50 ettari), rimozione dei rami e piante di medie dimensioni, nonché l’assistenza per le attività che dovranno essere eseguite da ditte specializzate esterne.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini degli effetti del maltempo e i minacciosi temporali che hanno fatto piombare le località quasi al buio.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: