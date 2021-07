Maltempo, forti piogge a Londra: strade e auto sommerse, circolazione in tilt [FOTO e VIDEO]

Forti piogge stanno colpendo Londra, causando allagamenti, emergenze e disagi in numerose aree della citta’. Situazioni di caos in alcune zone della città hanno portato i residenti a chiamare i servizi di soccorso e i Vigili del Fuoco centinaia di volte.

In particolare, sono sott’acqua settori della zona a sud-ovest della capitale, da Barnes, a Raynes Park all’elegante sobborgo sul Tamigi di Richmond (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo); mentre a nord i territori al momento piu’ colpiti sono quelli di Golders Green e di Highgate. Molte le strade rese impraticabili e i sottopassi allagati, con conseguenze pesanti sulla circolazione stradale.

Treni cancellati o in serio ritardo sono segnalati fra l’altro da stazioni importanti come Waterloo, Euston, Paddington e nei collegamenti fra St Pancras International (da dove partono anche gli Eurostar diretti a Parigi attraverso il tunnel sotto la Manica) e l’aeroporto di Luton, uno dei 6 scali internazionali londinesi. Alcune stazioni della metro sono state temporaneamente chiuse o lavorano al rallentatore.