Maltempo, forti piogge in Austria: precipitazioni record a St. Pölten, rischio frane e alluvioni

È allarme maltempo in Austria, colpita in queste ore da forti piogge. I vigili del Fuoco dello Stato si preparano ad essere in servizio costante fino a lunedì notte: si temono alluvioni e frane lungo le Alpi settentrionali dal Tirolo, passando per Salisburgo e l’Alta Austria. Oggi sono caduti 56mm di pioggia a Salisburgo, 46mm a Loferer Alm, 44mm a Kremsmünster. Anche Vienna è colpita da forti piogge. Il centro per il maltempo ha emesso il livello di allerta rosso (temporali e grandine) per tutti i distretti di Vienna, tranne Penzing e Hietzing

A mezzogiorno, la pioggia più abbondante è caduta principalmente su St. Pölten, capitale della Bassa Austria: in città si sono già registrati circa 83 litri per metro quadrato. Secondo Wetterblog.at, St. Pölten ha stabilito diversi record di precipitazioni entro tre ore: quello della più alta precipitazione giornaliera a luglio dall’inizio delle misurazioni nel 1894, la più alta quantità di precipitazioni orarie a luglio e la più alta quantità di pioggia caduta in tre ore. Fino a 74 litri sono caduti sul Buchberg e a Kirchberg an der Pielach.

La forte pioggia e i temporali hanno provocato circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco nel distretto di St. Pölten stamattina. Circa 222 soccorritori erano impegnati a svuotare gli scantinati e a drenare l’acqua dalle strade. A St. Pölten e Wilhelmsburg sono state prese misure precauzionali per la protezione dalle inondazioni. A Neunkirchen e Zöbern, sempre nella Bassa Austria, ci sono state piccole inondazioni.

Lo stato di allerta resta in vigore per il resto della giornata e per domenica. La situazione sui fiumi locali è al momento ancora calma, ma cambierà nelle prossime ore, in particolare sul versante nord delle Alpi tra Reutte in Tirolo e Mariazell. Sotto osservazione i fiumi Enns e Steyr ma non sono previste inondazioni per le aree lungo il Danubio.

Alle 19:00, il traffico ferroviario tra Allentsteig e Gmünd è stato sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo.