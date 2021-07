Maltempo Puglia, forti temporali nel Salento: picchi di quasi 50mm, allagamenti e danni – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ancora un pomeriggio di forti temporali in Puglia, ma questa volta ad essere colpito è soprattutto il Salento. I fenomeni hanno interessato in particolare la zona di Taranto e la zona a sud di Lecce. I comuni più colpiti sono Maglie, Botrugno, Muro Leccese e Tuglie, dove le strade sono diventate ruscelli di acqua piovana (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Allagamenti si sono registrati anche nella zona industriale di Maglie. Sono stati registrati: 47mm di pioggia a Tuglie, 25mm a Collepasso, 20mm a Taranto.

A Muro Leccese, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alcune luminarie e di grossi alberi mentre gli scantinati sono stati allagati dalla pioggia Alcune vie sono state transennate per impedire il transito veicolare. Sono intervenuti in molte località i volontari della Protezione civile e i Vigili del Fuoco.