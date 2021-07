MeteoWeb

A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore, a Biella si è verificata una frana in via Ogliaro. L’improvviso smottamento ha provocato anche la caduta di alcuni alberi che si sono abbattuti su un’auto in transito. I due passeggeri, marito e moglie, sono stati estratti dalla vettura dai Vigli del Fuoco e sono stati trasportati in ospedale: da un primo esame, le ferite non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale.