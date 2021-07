I deputati di Fratelli d’Italia protestano alla Camera: “no Green Pass”, seduta sospesa

MeteoWeb

La seduta nell’Aula della Camera durante la quale si è svolto l’esame della pregiudiziale di Fratelli d’Italia (Fdi) relativa al decreto legge Covid che contiene disposizioni sull’obbligo del Green Pass per lo svolgimento di determinate attività è stata sospesa quando i deputati di Fdi hanno raggiunto il centro dell’Emiciclo per protestare, esponendo cartelli con la scritta ‘No Green Pass‘.

Fdi, con il capogruppo Lollobrigida, aveva chiesto il voto segreto che non e’ stato pero’ disposto dalla presidenza in base al cosiddetto “principio della prevalenza”. A quel punto, è iniziata la protesta. Il vicepresidente Fabio Rampelli, prima di sospendere la seduta, ha richiamato all’ordine il collega Mollicone.

Al termine della protesta, l’aula ha respinto la questione pregiudiziale presentata da Fdi.