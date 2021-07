Il trionfo della Cina nello Spazio oscurato da una vicenda assurda: funzionario comunista rompe le ossa a due scienziati

Domenica, mentre la Cina celebrava il successo della sua prima passeggiata spaziale fuori dalla nuova stazione spaziale di Tiangong, la principale compagnia aerospaziale del paese stava attirando l’attenzione sui social per un motivo molto diverso. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) di proprietà statale ha subito un contraccolpo dopo che è emersa la notizia che un funzionario del Partito Comunista avrebbe attaccato, malmenandoli, due eminenti scienziati spaziali, tra cui una donna di 85 anni, come spiega la CNN.

La presunta brutale aggressione, avvenuta all’inizio di giugno, è stata portata all’attenzione del pubblico lo scorso sabato da un rapporto della rivista statale China News Weekly. I leader cinesi hanno più volte sottolineato l’importanza dell’innovazione scientifica e tecnologica, vedendola come un “campo di battaglia fondamentale” per la competizione con l’Occidente. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping ha salutato i migliori scienziati del Paese come “il tesoro nazionale, l’orgoglio del popolo e la gloria della nazione“. Ma il fatto stridente che gli scienziati cinesi possano ancora essere calpestati – in questo caso letteralmente – da un funzionario del Partito Comunista senza scrupoli che a quanto pare è rimasto impunito per settimane ha suscitato un misto di rabbia, delusione e vergogna.

Secondo il resoconto dei media statali, Zhang Tao, segretario del partito e presidente della China Aerospace Investment Holdings, un braccio di investimento del CASC, ha attaccato i due scienziati dopo aver rifiutato la sua richiesta di essere raccomandato per l’adesione all’Accademia internazionale di astronautica, a Stoccolma organizzazione non governativa basata. Wu Meirong, 85 anni, ha subito una frattura alla colonna vertebrale, mentre Wang Jinnian, 55 anni, aveva diverse costole rotte e lesioni ai tessuti molli su tutto il corpo. Entrambi sono rimasti in ospedale un mese dopo l’attacco, mentre Zhang si è recato a “lavoro come al solito”, secondo il rapporto.

Lunedì mattina le ripetute chiamate a China Aerospace Investment Holdings sono rimaste senza risposta.

Sui social media cinesi, molti si sono chiesti perché l’incidente fosse stato tenuto nascosto al pubblico per settimane e perché Zhang sembrava aver subito poche conseguenze per i suoi presunti capricci violenti. Su Weibo, la versione cinese pesantemente censurata di Twitter, gli utenti hanno inondato l’account ufficiale di CASC con commenti arrabbiati chiedendo risposte per il presunto attacco. Un hashtag correlato ha collezionato oltre 130 milioni di visualizzazioni.

Tra pressioni crescenti, il CASC ha finalmente rilasciato una breve dichiarazione nel tardo pomeriggio di domenica, riconoscendo che Zhang aveva condotto il pestaggio “dopo aver consumato alcol” e annunciando la sua sospensione. Non ha detto cosa ha portato al presunto attacco o ha offerto altri dettagli, solo che la società aveva inviato una squadra per indagare sull’incidente e ha promesso di “affrontarlo seriamente in base ai risultati“.

La dichiarazione non è riuscita a placare la rabbia pubblica. Sotto il post, i commenti più importanti che chiedono perché CASC abbia deciso di sospendere Zhang solo un mese dopo l’incidente – e solo dopo l’indignazione pubblica – hanno ricevuto decine di migliaia di like.

Il silenzio di settimane che circonda l’incidente è probabilmente dovuto alla stretta censura per il centenario del Partito Comunista il 1 luglio. Una settimana dopo il presunto attacco, la Cina ha inviato con successo tre astronauti alla sua stazione spaziale in costruzione, una pietra miliare celebrata con orgoglio dai media statali e da milioni di persone in Cina.

Sotto Xi, il partito ha scatenato una vasta campagna per inasprire la disciplina, punendo milioni di funzionari per corruzione e cattiva condotta. Ma il presunto sfacciato attacco di Zhang agli scienziati ha messo in luce un fatto scomodo per il partito che in realtà, alcuni funzionari si sentono ancora autorizzati a esercitare il loro potere come desiderano, trattando gli altri con poca dignità o rispetto – e peggio ancora, non ci sono mezzi reali per fermarli.

Scienziati e intellettuali cinesi hanno avuto una storia difficile con il Partito Comunista. Nel 1957, la campagna anti-destra lanciata dal presidente Mao Zedong portò alla persecuzione politica di centinaia di migliaia di intellettuali. Meno di un decennio dopo, scrittori, accademici e scienziati cinesi furono nuovamente presi di mira dalla Rivoluzione Culturale, con molti soggetti a pubblica umiliazione e attacchi violenti da parte delle Guardie Rosse.

Anche gli scienziati che guidano il nascente programma spaziale del paese non sono stati risparmiati dal tumulto politico. Yao Tongbin, un importante esperto di missili, è stato picchiato a morte da una folla fuori casa sua. Zhao Jiuzhang, un capo progettista del primo satellite cinese, è stato spinto al suicidio . Ma la Cina ha fatto molta strada dall’illegalità della Rivoluzione Culturale e dalle interminabili lotte ideologiche e politiche dell’era di Mao. E il presunto pestaggio dei due scienziati sarebbe presumibilmente contro tutto ciò che Xi sostiene che la sua nuova Cina rappresenti.

Come dice un commento su Weibo: “L’incidente di Zhang Tao ha rivelato un fatto: lo stato di diritto è molto più difficile da raggiungere che mandare un’astronave in cielo“.