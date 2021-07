Giappone, disastrosa frana ad Atami: 29 dispersi a 72 ore dall’ondata di fango

Sono al momento 29 le persone disperse a causa dell’ondata di fango che ha investito sabato scorso la cittadina di Atami, a 90 km da Tokyo. Circa 1.100 soccorritori, tra Forze di Autodifesa e Vigili del Fuoco, sono impegnati ininterrottamente nelle operazioni di ricerca: la maxi frana ha travolto almeno 130 abitazioni.

Il bilancio ufficiale delle vittime è fermo a 4.

In via precauzionale, in considerazione del rischio di ulteriori smottamenti, la Central Japan Railway ha sospeso il collegamento dei treni superveloci Shinkansen tra Odawara e Atami.