Giappone: la tempesta tropicale Nepartak non attenua il caldo intenso nel Paese

MeteoWeb

L’atteso tifone Nepartak ha effettuato il landfall in Giappone, determinando diversi cambiamenti di programma nei Giochi Olimpici, soprattutto nelle gare di canottaggio, ma non ha avuto alcun effetto sul caldo intenso che da settimane stringe il Paese nella sua morsa.

La tempesta tropicale Nepartak ha portato un po’ di pioggia ma ben poco refrigerio, con temperature massime che si attestano oltre i +35°C e in alcuni luoghi superano anche i +40°C.