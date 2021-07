Giappone, pioggia e crollo termico a Tokyo: arriva la tempesta Nepartak

MeteoWeb

Dopo giorni di caldo intenso e umidità, la pioggia è giunta in mattinata a Tokyo, è la temperatura è scesa di circa 10 gradi: sul Giappone è in arrivo la tempesta tropicale Nepartak, il cui landfall è atteso sulla capitale nipponica in serata.

Già nei giorni scorso alcuni eventi dei Giochi Olimpici sono stati spostati a causa dell’allerta meteo: sono già stati rivisti gli orari delle gare di tiro con l’arco, canottaggio e vela.