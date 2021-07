Clima, giugno 2021 da record nell’emisfero nord: il più caldo della storia in Nord America, il 2° più caldo mai registrato in Europa

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto dell’Unione europea, pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. Ecco i bollettini relativi alla temperatura dell’aria in superficie a giugno 2021.

Giugno 2021 si unisce al giugno 2018 come il 4° giugno più caldo mai registrato a livello globale, dopo i mesi di giugno del 2016, 2019 e 2020. Il mese è stato il 2° giugno più caldo mai registrato in Europa. Condizioni da ondata di caldo hanno interessato il Nord America occidentale, dove sono stati infranti molti record di temperatura. Anche la Siberia artica ha sperimentato alte temperature, mentre quelle dell’Antartide sono state prevalentemente più basse del solito.

Giugno 2021 è stato considerevolmente più caldo della media su gran parte dell’Europa. Le temperature sono state particolarmente alte in Finlandia e Russia occidentale: la media di giugno è stata la più alta di sempre in un sito a Helsinki dove le misurazioni risalgono fino al 1844 e Mosca ha sperimentato la sua giornata di giugno più calda mai registrata. Anche molti altri Paesi europei hanno avuto condizioni da ondata di caldo. Al contrario, le temperature per il mese nel complesso sono state vicine o al di sotto della media nel sud-est del continente, nella Penisola Iberica, nell’Irlanda occidentale, nell’Islanda e alle Svalbard. Le condizioni calde sull’Europa hanno fatto parte di un arco di temperature eccezionalmente alte che si è esteso dall’Africa nordoccidentale fino in Europa e verso sud-est fino ad Iran, Afghanistan e Pakistan occidentale.

Altre due aree dell’emisfero nord hanno sperimentato temperature estive eccezionalmente alte: il Nord America centrale e occidentale e la Siberia settentrionale. Per il Nord America, le condizioni da ondata di caldo record inizialmente sono state centrate sugli USA sudoccidentali e poi sugli USA nordoccidentali e sul Canada sudoccidentale. In Canada, il record di tutti i tempi per la temperatura massima è stato battuto per 3 giorni di fila in British Columbia. Una forte siccità, inoltre, colpisce l’area, con gli incendi che hanno rappresentato una minaccia per la vita umana.

Anomalie relativamente grandi nelle temperature antartiche dell’inverno sono abbastanza comuni e giugno 2021 non è stato un’eccezione. Le condizioni sono state prevalentemente più fredde della media 1991-2020. Altrove sulla terraferma, la mappa delle temperature mostra un mix di aree con temperature più moderatamente sopra o sotto la media.

A livello globale, giugno 2021 è stato:

Di 0,21°C più caldo della media 1991-2020 per giugno

più caldo della media 1991-2020 per giugno Più freddo di circa 0,15°C rispetto al giugno 2019 e 2020

rispetto al giugno 2019 e 2020 Molto simile come temperatura all’eccezionale giugno del 1998 e ai mesi di giugno dal 2015 al 2018, sebbene non caldo quanto giugno 2016.

La temperatura media europea per giugno 2021 è stata di 1,5°C sopra la media 1991-2010. L’unico giugno registrato più caldo di questo in Europa si è verificato nel 2019. La Siberia artica ha sperimentato il suo 4° giugno più caldo, al pari di giugno 2012. I mesi di giugno più caldi si sono verificati nel 2018, 2019 e 2020.

Le medie in Nord America dimostrano che giugno 2021 è stato il giugno più caldo mai registrato per il continente. “Queste ondate di calore non nascono dal nulla. Si verificano in un clima globale che si sta riscaldando e che le rende più probabili“, ha commentato Julien Nicolas, analista di C3S. “Quelle a cui abbiamo assistito il mese scorso in Nord America, nell’ovest della Russia e nel nord della Siberia sono solo gli ultimi esempi in ordine di tempo di una tendenza che continuerà ed è collegata al riscaldamento del pianeta”, afferma.

Le temperature da luglio 2020 a giugno 2021

Negli ultimi 12 mesi fino a giugno 2021, le temperature sono state:

Sopra la media sulla maggior parte delle aree terrestri e della superficie oceanica

Sopra la media 1991-2020 sulla Siberia settentrionale e sugli adiacenti mari Artici, Canada nordorientale, Africa nordoccidentale, Medio Oriente e Altopiano Tibetano

Leggermente sopra la media su gran parte dell’Europa, sebbene sotto la media nel nord-ovest e su alcune aree più piccole

Sotto la media su alcune zone di ciascun continente

Sotto la media sul Pacifico equatoriale orientale, sul Nord Atlantico a ovest dell’Irlanda e in diverse aree oceaniche dell’emisfero sud.

A livello globale, il periodo di 12 mesi fino a giugno 2021 è stato di 0,28°C più caldo rispetto alla media 1991-2020. Questa anomalia media per i 12 mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di 12 mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i 3 periodi più caldi in questi registri di dati. L’anno più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari del 2016, essendo più freddo di meno di 0,01°C. Il 3° anno più caldo è il 2019: la sua temperatura è stata di 0,40°C sopra la media.

In Europa, la media per il periodo di 12 mesi fino a giugno 2021 è stata di circa 0,5°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è l’anno più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura di 1,2°C sopra la media 1991-2020.