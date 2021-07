Meteo, giugno 2021 sfiora il podio storico del caldo a Modena: massima di +35°C e appena 16mm di pioggia

Giugno 2021 è stato il quarto giugno più caldo dell’intera serie storica (che parte dal 1830 per le precipitazioni e dal 1861 per le temperature) a Modena. La temperatura media misurata in piazza Roma è stata pari a +25,9°C, superando di ben 2,3°C la media climatologica del trentennio di riferimento (1991-2020). La classifica dei mesi di giugno più caldi, in particolare, ne include tre degli ultimi anni: dopo giugno 2003 (con una temperatura media di +27,3°C) seguono infatti giugno 2017, giugno 2019 e giugno 2021, in quarta posizione, secondo i dati del bollettino degli esperti dell’Osservatorio geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il giorno più caldo del mese ha registrato +35°C: si tratta di un dato non da record, ma se ci si sposta a prima del 2003 “valori così elevati erano quanto meno rari“, spiegano dall’Osservatorio Unimore. Il pluviometro di piazza Roma ha misurato appena 16,2 millimetri di pioggia, inoltre, con un deficit rispetto alla climatologia di riferimento dell’84%, a differenza di quanto avvenuto nel giugno 2020, molto più piovoso.

Anche a Reggio Emilia, dove la stazione meteo è in fase di manutenzione, giugno 2021 ha fornito comunque “dati utili e interessanti”: nel giorno più caldo, il 21 giugno, il termometro ha raggiunto +35,7°C mentre nella mattina più fresca, il giorno 1, la temperatura minima è scesa a +11,3°C.