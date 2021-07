Maltempo a Torino, clamorosa grandinata imbianca la città e la temperatura crolla a +12°C – FOTO e VIDEO

Torino è stata colpita da un forte temporale che ha scaricato una violenta grandinata e che ha fatto crollare le temperature. Alle ore 15:00, la temperatura massima aveva raggiunto i +26°C, per poi crollare di 14°C in pochi minuti, fermandosi a +12°C in pieno giorno.

Il tutto mentre le strade della città venivano ricoperte di bianco da una fortissima grandinata, come dimostrano le incredibili immagini della gallery scorrevole in alto e dei video seguenti. Si registrano anche 34mm di pioggia nel cento città.

Sono circa cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Torino dopo il violento nubifragio con grandine, che ha colpito in particolare la zona sud della città. Numerose le segnalazione dei cittadini di allagamenti e alberi sradicati. Un arbusto, in particolare, è caduto in corso Inghilterra colpendo un’automobile, per fortuna senza danni a persone.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: