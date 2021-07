Maltempo, furiose grandinate nel Mantovano: chicchi come albicocche e forte vento mettono in ginocchio l’agricoltura – FOTO

MeteoWeb

Non c’è pace per il Nord Italia, ancora alle prese con fenomeni di maltempo anche violenti. Una furiosa grandinata, con chicchi di grosse dimensioni, ha messo in ginocchio l’agricoltura nel Mantovano (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I Comuni piu’ colpiti sono stati Suzzara e Gonzaga. Fortunatamente non si registrano feriti. Danneggiate dalla grandine anche molte auto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le cantine e i seminterrati dall’acqua copiosa che ha accompagnato la grandinata e per rimuovere dalle strade gli alberi abbattuti dal forte vento.

“Per la terza volta nell’arco di una ventina di giorni, il maltempo torna a far paura in provincia di Mantova. Ad essere flagellata dalla grandine questa volta è stata la parte sud/sud-ovest del nostro territorio. Nelle zone di Sabbioneta e del Casalasco, comprese tra il Mantovano e il Cremonese, sono caduti, come rilevato dai tecnici di Confagricoltura Mantova, chicchi grandi come albicocche, che hanno messo a dura prova le colture in campo, a partire dal mais fino ad arrivare al pomodoro, assai diffuso nell’area“, si legge in una nota di Confagricoltura Mantova, che riporta anche “problemi anche nella zona di Gonzaga, dove chicchi grandi come pesche hanno devastato interi vitigni e hanno causato danni anche alle strutture, con alcune stalle che si sono trovate con vetrate letteralmente bucate”.

Nella zona tra Bondeno e Moglia, è la violenza del vento a fare danni. Anche in questo caso, i primi rilievi (ma per il bilancio complessivo serviranno 24/48 ore) parlano di gravi danni alle colture e di edifici e tunnel per la coltivazione di orticole interamente scoperchiati. Grandine mista ad acqua anche nel Viadanese, dove sembra però che l’entità dei danni sia inferiore a quella riscontrata nella zona di Sabbioneta. In sofferenza in ogni caso le colture, sferzate dai chicchi di ghiaccio. “Siamo al lavoro per una stima dei danni – spiega l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova – ma intanto ricordiamo che la segnalazione dei danni alle strutture dovrà essere inviata all’Utr di Regione Lombardia entro 20 giorni dall’evento calamitoso. Invitiamo tutti gli associati coinvolti a rivolgersi ai nostri uffici di zona”.