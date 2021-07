Maltempo, metà delle piogge di luglio in un’ora: gravi inondazioni creano il caos ad Edimburgo, strade e case allagate [FOTO e VIDEO]

Edimburgo, capitale della Scozia, è stata colpita da piogge torrenziali che hanno causato serie inondazioni nel corso del weekend. In meno di un’ora, la città ha ricevuto quasi la metà delle sue precipitazioni medie per il mese di luglio ieri, domenica 4.

Le immagini che sono state diffuse sui social mostrano strade e sottopassaggi allagati e auto sommerse (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Le forti piogge hanno allagato anche case, negozi e aziende. Anche il nuovo centro commerciale Saint James Quarter, nel centro città, non ha retto alle piogge torrenziali: l’acqua si è infiltrata nell’edificio attraverso il tetto.

L’alto livello raggiunto dall’acqua nelle strade le ha rese impraticabili, creando grandi disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad eseguire centinaia di interventi, salvando anche molti automobilisti rimasti bloccati all’interno delle loro auto in panne nell’acqua alta.

La tangenziale della città è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa degli allagamenti. Molti disagi anche sulle linee ferroviarie.