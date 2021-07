Covid-19, il direttore del CEBM dell’Università di Oxford: “i danni causati dal lockdown dureranno decenni, per appiattire la la curva abbiamo prolungato la pandemia”

MeteoWeb

Da oltre un anno molti Paesi hanno affrontato e affrontano lockdown, abbiamo dovuto rispettare e dobbiamo ancora rispettare in molti casi restrizioni come l’uso di mascherine, distanziamento sociale e altro ancora.

Qualcuna delle misure ha effettivamente funzionato? E’ giustificato l’enorme danno collaterale causato? Il magazine online Spiked ha posto queste domande a Carl Heneghan, direttore del Center for Evidence-Based Medicine dell’Università di Oxford, membro del consiglio di Collateral Global, che analizza l’impatto globale delle restrizioni contro il Covid.

Nel settore sanitario, ha affermato il medico britannico di medicina generale, epidemiologo clinico, “alla gente piacciono le soluzioni rapide. Ci sono alcuni esempi sorprendenti, come gli antibiotici, che possono essere soluzioni ottimali. I lockdown sembrano un intervento semplice che risolverà tutto. È come se magicamente, tutti i casi scomparissero. In realtà, i lockdown sono un tipo di intervento mai provato prima. Il dibattito è diventato un argomento politico in contrapposizione a quello basato sull’evidenza. Ciò ha creato ogni sorta di problema, perché ha consentito alle opinioni di prevalere sulle prove. In situazioni del genere, non dovremmo intervenire con i lockdown. Tutti gli interventi sanitari dovrebbero iniziare con la premessa “innanzitutto, non nuocere”, ma la conversazione sull’equilibrio tra benefici e danni non è stata fatta, nemmeno ora.

I lockdown non aiutano molto nelle case di cura o con le infezioni in ospedale. Le case di cura e gli ospedali costituiscono una grossa fetta del carico di lavoro. L’idea è che i lockdown riducano il rischio tra i giovani e che questo aiuterà la popolazione generale, ma se costruisci l’immunità tra i giovani, ottieni una barriera migliore contro la diffusione del virus nel resto della società.

‘Appiattire la curva’ rallenta solo la velocità di trasmissione del virus. Non influisce sulla velocità di attacco complessiva. Ciò significa che abbiamo solo prolungato la pandemia“.

Per quanto riguarda i danni collaterali, secondo Heneghan, “inizieranno a emergere nei prossimi 2-5 anni. Clinicamente parlando, questo è quello che è successo in precedenti pandemie come la crisi dell’Ebola: due anni dopo ha causato un’impennata di casi di morbillo, perché ha interrotto i programmi di vaccinazione.

È ciò che avviene in economia. Stiamo prendendo in prestito un sacco di soldi e ad un certo punto qualcuno dovrà chiudere il rubinetto.

Più a lungo va avanti tutto questo, più i danni si accentueranno. L’ansia instillata nella popolazione è già così radicata che anche se stiamo riaprendo, molte persone rimangono molto timorose.

Parleremo dei danni dei lockdown per i decenni a venire. Cercheremo di seppellire tutto o penseremo in modo critico a ciò che abbiamo fatto e a come è andata?”

Heneghan ha ricordato che gli interventi contro il Covid hanno avuto diversa natura, tra “lockdown, distanziamento sociale, mascherine, test e tracciamento: ad un certo punto, qualcuno dovrà chiedere quali funzionino. I dati suggeriscono che non molti lo fanno.

Potrebbe essere che i test e il tracciamento funzionino in determinate situazioni. Ci sono prove che suggeriscono che molti giovani, ad esempio, sono contagiosi solo per 24-48 ore. Probabilmente potrebbero autoisolarsi per un breve periodo, in modo abbastanza efficace. Quando però le persone si autoisolano per 10 giorni e glielo facciamo fare in più occasioni, le possibilità che aderiscano alle regole ovviamente diminuiscono. Quello che dobbiamo fare è scoprire quanto sono contagiose le persone. Altrimenti, continueremo a costringerle ad autoisolarsi inutilmente“.

Interrogato sui passaporti vaccinali, il direttore del Center for Evidence-Based Medicine dell’Università di Oxford ha affermato che “in una democrazia liberale“, “non sono un punto di partenza. In senso politico, la loro introduzione mostra una mancanza di esperienza. Non sembriamo soppesare i benefici e i danni quando prendiamo queste decisioni. Parte del motivo legato all’introduzione dei passaporti vaccinali sembra essere quello di incoraggiare i giovani a vaccinarsi, ma se hai appena avuto il Covid, devi aspettare un mese prima di vaccinarti. Ci sono centinaia di migliaia di persone di età compresa tra i 16 e i 40 anni che in questo momento hanno contratto il virus. Non potranno vaccinarsi fino ad agosto. Li stiamo emarginando“.

In conclusione, sul ritorno alla normalità, Heneghan ha dichiarato: “La situazione mi ricorda l’HIV negli anni ’80 e ’90. C’erano pubblicità in TV sul virus, raffiguranti lapidi. È stato davvero spaventoso. Un giorno, il governo ha deciso di cambiare la narrativa, perché si è reso conto di aver fatto più male che bene. Penso che sia quello che succederà con il Covid, ma siamo ancora lontani da questo. Non credo che torneremo a un atteggiamento mentale normale prima di maggio o giugno del prossimo anno.

Per tornare alla normalità, dobbiamo correggere i dati. Le persone vedono frammenti di dati e si lasciano prendere dal panico, senza fare domande al riguardo. Fino a quando non metteremo le cose nel loro giusto contesto, i nostri problemi continueranno“.