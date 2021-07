I primi turisti sono in viaggio verso lo Spazio: decollata la navicella spaziale della Virgin Galactic

Al via il turismo spaziale. E’ decollata da poco la navicella spaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannico Richard Branson, partita alla volta dello Spazio dalla base operativa della Virgin Galactic situata all’interno dello Spaceport America, nel deserto del New Mexico. A bordo insieme a Branson un equipaggio di due piloti, Dave Mackay e Michael Masucci, oltre a tre dipendenti della Virgin Galactic. La navicella nel suo volo suborbitale raggiungerà un’altezza di 80 chilometri sopra il deserto del New Mexico.

Il lancio era staoo stato posticipato di 90 minuti a causa delle condizioni metereologiche avverse, ed è partito così alle ore 16.30 italiane. Branson, che compirà 71 anni tra una settimana, aveva programmato il volo per la fine dell’estate, ma lo ha anticipato dopo che il concorrente della Virgin Galctic, la Blue Origin e il suo fondatore, Jeff Bezos, hanno annunciato l’intenzione di lanciare il loro razzo nello Spazio dal Texas occidentale il 20 luglio.