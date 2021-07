I set procedurali e la rivoluzione in sala operatoria

In Italia, nonostante le numerose problematiche con cui le strutture ospedaliere devono confrontarsi quotidianamente, sono stati compiuti tanti passi importanti in ambito sanitario e chirurgico.

Ad oggi, infatti, gli interventi chirurgici in sala operatoria vengono svolti in maniera più efficiente e, nonostante il taglio dei costi e del personale, è stato possibile ridurre le tempistiche delle operazioni e aumentare la sicurezza nei confronti del paziente. Tutto questo è avvenuto grazie all’adozione di nuove tecniche di chirurgia, più rapide e meno invasive, e grazie all’utilizzo di nuovi strumenti, come i set procedurali personalizzati.

Quali sono i vantaggi dei set procedurali? La testimonianza del Dott. Giovanni di Giacomo

I set procedurali hanno rivoluzionato la gestione degli interventi chirurgici: hanno infatti permesso alle strutture ospedaliere di ridurre le tempistiche in sala operatoria e, di conseguenza, di effettuare un maggior numero di procedure.

Il set procedurale è composto da tutti quei componenti necessari ad effettuare un’operazione chirurgica, già sterilizzati e confezionati all’interno di un unico imballaggio e pronti per essere utilizzati. Sono chiamati set procedurali personalizzati perché variano in base alla tipologia di intervento, che sia una laparoscopia o un intervento ortopedico.

Rispetto ad altre tipologie di set, i kit chirurgici personalizzati di Mölnlycke sono sviluppati per andare incontro alle specifiche necessità dell’equipe chirurgica per ogni intervento: i singoli componenti presenti nella confezione sono predisposti a strati, in base alla loro dimensione e alla priorità di utilizzo. Questo tipo di ordine all’interno dei pacchi facilita l’utilizzo dei set e velocizza tutti i passaggi tecnici necessari alla preparazione della sala operatoria e allo svolgimento dell’intervento.

Il Dott. Giovanni di Giacomo, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia del Concordia Hospital di Roma, ha testato sul campo i set procedurali personalizzati e può quindi confermare l’affidabilità, la comodità e l’efficienza di questi strumenti. Dice infatti:

“il set procedurale è il sogno del chirurgo ortopedico, in quanto è uno strumento estremamente versatile che si presta all’attività delle strutture ospedaliere perché riduce notevolmente i tempi di intervallo tra un intervento chirurgico e l’altro intervenendo indirettamente anche su quelli che sono i costi delle varie aziende”

Sono quindi moltissimi i punti a favore dell’utilizzo dei set procedurali Mölnlycke, tra i quali, in particolare:

il risparmio di circa il 40% di tempo nella preparazione della sala;

la massima efficienza su ogni intervento;

l’espletamento di un maggior numero di procedure;

un miglior risultato in termini di costo/efficacia.

Mölnlycke è un’azienda leader mondiale nello sviluppo di soluzioni mediche che migliorano l’assistenza sanitaria, sia nelle strutture ospedaliere che a domicilio.

I prodotti Mölnlycke rappresentano delle soluzioni innovative che aiutano a ottimizzare le prestazioni cliniche, garantendo un miglior rapporto qualità/prezzo e la possibilità di fornire un’assistenza di qualità a un maggior numero di pazienti.

