Above and Beyond: i veicoli Land Rover supportano il primo volo della Virgin Galactic con equipaggio al completo

Land Rover ha partecipato alla missione incentrata sul primo volo Virgin Galactic con equipaggio al completo. A bordo il fondatore Sir Richard Branson in veste di Mission Specialist.

L’equipaggio della nave spaziale SpaceShipTwo Unity, composto da due piloti e quattro Mission Specialist, ha iniziato e completato la missione presso lo Spaceport America nel New Mexico. Sir Richard ha raggiunto il luogo di partenza per la missione “Unity 22” in una Range Rover Astronaut Edition e dopo l’atterraggio la nave spaziale è stata trainata verso il pubblico in attesa da una Land Rover Defender 110.

Il quarto volo della Compagnia è stato il primo con equipaggio al completo. In cabina, grazie all’abbandono dei sedili, è stato finalmente possibile sperimentare l’assenza di peso e ammirare lo splendido panorama della Terra dallo spazio.

Il pubblico di tutto il mondo ha seguito il volo spaziale in live streaming, esplorando in diretta la straordinaria esperienza che Virgin Galactic crea per i futuri astronauti.

Joe Eberhardt, President & CEO di Jaguar Land Rover Nord America ha dichiarato “Questo è un risultato umano e tecnico incredibile per l’equipaggio Virgin Galactic, che sospinge l’avventura personale ad emozionanti e nuove altezze. Land Rover è fiera di aver supportato questa importante missione e siamo pronti a fare lo stesso per tutti i voli futuri.”

Virgin Galactic è la prima linea aerea spaziale commerciale. I 600 clienti Futuri Astronauti che si sono già prenotati saranno trasportati ai voli su veicoli della partner Land Rover.

Le Land Rover fanno parte della vita quotidiana del team Virgin Galactic: trainano i veicoli spaziali, trasportano le attrezzature e liberano le piste prima del decollo dei voli della Compagnia, la prima a portare umani nello spazio in velivoli destinati al servizio commerciale.

Stephen Attenborough, Chief Customer Officer di Virgin Galactic, aggiunge: “Land Rover è stata al nostro fianco ed è parte della nostra vita in Virgin Galactic fin dal 2014. E’ assolutamente appropriato, per veicoli così iconici, capaci e lussuosi, assumere oggi un importante ruolo in questi eventi storici. In attesa dell’inizio del completo servizio commerciale siamo felici di sapere che anche Land Rover si spingerà Above e Beyond, aprendo insieme a noi la via dello spazio, per cambiare veramente il mondo.”

Il fondatore di Virgin Galactic Sir Richard Branson e il Prof. Gerry McGovern OBE Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover hanno presentato la Range Rover Astronaut Edition nel 2019. Questo SUV di lusso, creato dalla SV Bespoke di Land Rover in esclusiva per i clienti Futuri Astronauti Virgin Galactic, condivide i valori della partnership e lo storico contributo della comunità di Futuri Astronauti alla democratizzazione dello spazio.