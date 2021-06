Cinque fasi lunari, l’afelio e tante congiunzioni: cosa ci riserva il cielo del mese di Luglio 2021

Al via oggi il 7° mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Quali eventi astronomici ci riserva Luglio 2021?

Partendo dal Sole, il 20 la nostra stella passa dalla costellazione dei Gemelli a quella del Cancro.

Dopo il solstizio d’estate le giornate tornano lentamente ad accorciarsi, tanto che nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di circa 45 minuti.

Il 6 luglio alle 00:27 ora italiana (il 5 luglio alle 22:27 UTC) la Terra si trova all’afelio, il punto di massima distanza dal Sole, a 152.100.527 km.

La Luna è in fase di Ultimo Quarto giorno 1, Luna Nuova il 10, Primo Quarto il 17, Luna Piena il 24, e infine, nuovamente Ultimo Quarto il 31. Luglio è l’unico mese del 2021 con 5 fasi lunari.

Il nostro satellite viene a trovarsi nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita il 5 (apogeo, 405.341 km) e nel punto opposto il 21 (perigeo, 364.519 km)

Per quanto riguarda l’osservazione dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio si può scorgere al mattino presto, sull’orizzonte orientale tra le luci dell’alba. Venere si può ammirare sull’orizzonte occidentale, tramonta circa un’ora e mezza dopo il Sole, così come Marte. Giove si può osservare già prima della mezzanotte sull’orizzonte sudorientale. Saturno sorge poco prima prima di Giove: si può scorgere a sudest, con culmine a sud dopo la mezzanotte. Urano si può ammirare (per mezzo di telescopio) sull’orizzonte orientale nella seconda parte della notte. Nettuno è osservabile (per mezzo di telescopio) per gran parte della notte, a sudest.

Congiunzioni: Luna-Pleiadi all’alba del 6; Luna-Marte-Venere la sera del 12; Marte-Venere il 13; Luna-Saturno la sera del 24; Luna-Giove il 25.

Volgendo lo sguardo al cielo in queste notti, quasi allo zenit, potremo subito scorgere 3 stelle brillanti il cosiddetto “Triangolo Estivo”, cioè Vega, Altair e Deneb, nelle costellazioni Lira, Aquila e Cigno.

Spostando lo sguardo in direzione sud, da ovest verso est potremo ammirare il Leone e la Vergine, poi la Bilancia e lo Scorpione. A sudest scorgiamo il Sagittario. A nord brillano l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, Cassiopea e Cefeo.