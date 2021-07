USA, il maxi incendio in Oregon continua ad avanzare: in cenere ettari di boschi

MeteoWeb

Continua ad avanzare il gigantesco incendio che da giorni sta divampando in Oregon, divorando ettari di boschi, in un’estate rovente nella costa occidentale degli USA in cui si ormai contano circa 80 roghi in vari Stati.

Il rogo, esteso oltre 1.200 km quadrati, ha attraversato finora prevalentemente zone rurali non densamente popolate e di conseguenza sono finora contenuti i danni agli edifici e le evacuazioni. Il maxi incendio divampa a sudest di Portland e sta devastando vaste aree della foresta di Fremont-Winema.