Il Meteo in Lombardia: domenica tempo perturbato con rovesci e temporali diffusi, poi torna la stabilità

“Oggi e domani, sabato, la presenza di un’area anticiclonica sul bacino del Mediterraneo mantiene tempo prevalentemente soleggiato e caldo. Domenica il graduale cedimento dell’area di alta pressione porterà tempo perturbato con rovesci e temporali diffusi. Ritorno a giornate più stabili per l’inizio della prossima settimana“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dal Arpa regionale.

Domani fino al mattino addensamenti sparsi su Prealpi, poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio velato con addensamenti cumuliformi tendenti a divenire diffusi su settori occidentali, Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: dal pomeriggio rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in serata interessamento sparso in parte anche alle Pianure.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20 e 22°C, massime tra 32 e 35°C.

Zero termico: intorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, con locali rinforzi da sud verso sera su pavese; in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: moderato disagio da calore in pianura e nei fondivalle.