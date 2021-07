Il Meteo in Lombardia: oggi ancora rovesci e temporali, miglioramento da domani

MeteoWeb

“Un flusso in quota da sudovest mantiene ancora per la giornata odierna condizioni di tempo marcatamente instabile con rovesci e temporali, che localmente potranno risultare di forte intensità. Nel corso della giornata di domani, mercoledì, tempo in miglioramento. Giovedì prevalentemente soleggiato con temperature in rialzo. Venerdì graduale ritorno ad un aumento della nuvolosità e dell’instabilità a partire dai rilievi alpini. Tendenza ad un probabile ulteriore peggioramento del tempo per il fine settimana“: è quanto si legge nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Domani fino al mattino nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti sparsi, in particolare sul Nordovest. Quindi nuvolosità in attenuazione, con schiarite dal pomeriggio, specie in pianura.

Precipitazioni: fino al mattino sparse a carattere di rovescio e temporale, maggiormente interessati i settori alpini e prealpini. Tendenza all’esaurimento dalle ore centrali. Nel pomeriggio possibili residue occasionali, anche a carattere di breve rovescio e locale temporale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 19 e 21°C, massime tra 27 e 32°C.

Zero termico: intorno a 4000 metri.

Venti: occidentali o di direzione variabile: in pianura in prevalenza deboli, in montagna deboli o moderati.

Altri fenomeni: disagio da calore da debole a moderato.