Il Meteo in Lombardia: oggi forte instabilità su tutta la regione, da domani rimonta dell’alta pressione

“Oggi transito di una depressione da ovest verso est con forte instabilità su tutta la regione. Da venerdì alta pressione in rimonta con tempo stabile fino a sabato pomeriggio. dalla sera di sabato e fino alle prime ore di domenica transito di una veloce saccatura da nordovest con qualche fenomeno possibile sui rilievi. Lunedì stabile e caldo“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino residua nuvolosità ad est e sulle Alpi, poi ampie schiarite fino a sereno o poco nuvoloso ovunque, nel pomeriggio addensamenti su Prealpi orientali.

Precipitazioni: residui rovesci o temporali nella notte, poi generalmente assenti o poco probabile un rovescio su Prealpi orientali nel pomeriggio/sera.

Temperature: in calo. In Pianura minime tra 16 e 18 °C, massime tra 28 e 31°C.

Zero termico: attorno a 3800 metri sulle Alpi.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o moderati settentrionali fino al mattino poi deboli in rotazione da ovest nel tardo pomeriggio.