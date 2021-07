Il Meteo in Lombardia: oggi temporali “anche di forte intensità”, domani torna il sole

Oggi “transito di un’onda depressionaria atlantica: diffusa e marcata instabilità con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie nella seconda parte della giornata. Lunedì e martedì ritorno a giornate soleggiate. Probabile nuovo aumento dell’instabilità verso la metà della prossima settimana“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domani nella notte addensamenti sparsi, specie sui settori orientali. Dal mattino ampie schiarite. In giornata sereno o poco nuvoloso

Precipitazioni: nella notte sparse a carattere di rovescio e temporale, più probabili sui settori orientali. Residue e in esaurimento in mattinata. In giornata non escluse isolate deboli.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 19°C, massime intorno a 31°C.

Zero termico: intorno a 4300 metri.

Venti: in pianura deboli inizialmente occidentali, dal pomeriggio variabili, con rinforzi da sud verso sera su pavese e mantovano; in montagna deboli o moderati inizialmente da ovest nordovest, dal pomeriggio da ovest sudovest.