Il Meteo in Lombardia: peggioramento in arrivo, temporali e calo termico nelle prossime ore

“Una ampia saccatura in spostamento sulla Francia favorisce condizioni instabili dal tardo pomeriggio, con incursione di aria più fresca in quota e precipitazioni diffuse sulla Regione dalla serata odierna fino alla tarda mattinata di domani, da moderate a forti sui settori alpini e prealpini, con calo sensibile dei valori massimi di temperatura. Per i primi giorni della prossima settimana permangono condizioni variabili, con precipitazioni irregolari che saranno più intense e organizzate martedì per effetto del transito sul nord Italia di una onda depressionaria“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani ovunque coperto fino al mattino, quindi prime schiarite a partire da ovest, in estensione anche a est dal tardo pomeriggio fino a sereno o poco nuvoloso in serata.

Precipitazioni: diffuse da moderate a forti anche a carattere temporalesco tra notte e mattino, in attenuazione verso la tarda mattinata ed esaurimento nel primo pomeriggio sui settori prealpini e pianura occidentale, deboli persistenti a est fino al tardo pomeriggio.

Temperature: minime in lieve calo, massime in calo. In pianura minime tra 16 e 20°C, massime tra 24 e 27°C

Zero termico: in calo sino a 3200-3400 metri.

Venti: deboli o localmente occidentali in pianura, da deboli a moderati da nord in montagna.