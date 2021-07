Il Meteo in Lombardia: domani temperature in aumento, perturbazione atlantica in avvicinamento

“Venerdì passaggio a correnti occidentali a curvatura anticiclonica con aumento delle temperature e del disagio da calore. Nei giorni seguenti probabile avvicinamento e passaggio di una perturbazione atlantica ma con affidabilità previsionale in calo, soprattutto da domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come elaborate dagli esperti di Arpa regionale nel consueto bollettino.

Domani sereno o poco nuvoloso, con velature al primo mattino e dal tardo pomeriggio; sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna, più marcato sui rilievi centro-orientali.

Precipitazioni: piovaschi o isolati e deboli rovesci pomeridiani sui rilievi centro-orientali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 20°C, massime intorno a 34°C.

Zero termico: in salita fino a 3500-3900 metri.

Venti: deboli, in pianura prevalentemente dai quadranti occidentali, in montagna settentrionali, con locali rinforzi sulle creste di confine.

Altri fenomeni: moderato disagio da calore in pianura e nei fondivalle.