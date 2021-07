Il Meteo in Toscana: nubi e piogge nel weekend, temperature in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con locali precipitazioni.

Venti: deboli prevalentemente settentrionali con Maestrale moderato nel pomeriggio sulla costa.

Mari: tra poco mossi e temporaneamente mossi.

Temperature: minime stazionarie o in locale calo, massime in aumento fino a 30-31 gradi in pianura (valori in linea con le medie).

Domenica 18 poco o parzialmente nuvoloso con isolate e brevi precipitazioni più probabili sull’Appennino orientale.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi in particolare su litorale centro meridionale e su Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi i settori meridionali nel pomeriggio.

Temperature: in aumento.

Lunedì 19 in prevalenza poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali. Fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio sul litorale meridionale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.