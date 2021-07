Il Meteo in Toscana: oggi e domani possibili temporali sui rilievi

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso con nubi basse e nebbie sulla costa settentrionale e Valdarno medio ed inferiore nottetempo e prime ore del mattino; sereno sul centro-sud della regione. Durante le ore centrali aumento di nubi cumuliformi sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici dove potranno verificarsi brevi temporali a carattere sparso, localmente forti.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo nebbie e nubi basse, anche consistenti, nottetempo e al primo mattino su costa settentrionale e Valdarno inferiore, in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio sviluppo di addensamenti sulle zone interne, più consistenti sui rilievi appenninici ove non si escludono brevi temporali a carattere isolato.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie (aumento dei tassi di umidità).

Sabato 24 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento con punte di 35-36°C (valori di 2-3 gradi superiori alle medie).

Domenica 25 parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza alte e stratificate.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve flessione.