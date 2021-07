Il Meteo in Toscana: oggi forti temporali e temperature massime in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvolosità variabile con rovesci e temporali, inizialmente sul nord-ovest, in estensione al resto della regione dalla tarda mattinata. I temporali potranno essere di forte intensità e risultare sparsi sulla costa settentrionale e sulle zone interne centro-settentrionali e isolati altrove. In serata graduale cessazione delle precipitazioni.

Venti: fino a moderati meridionali. Rinforzi di Libeccio in serata sull’Arcipelago settentrionale.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi a nord dell’Elba dal pomeriggio (agitati in serata).

Temperature: massime in calo fino a 27-30 gradi in pianura.

Domani sereno o poco nuvoloso sulle zone centro meridionali, nuvolosità irregolare sul nord-ovest e sulle zone interne settentrionali ove saranno possibili rovesci e piovaschi a carattere sparso e intermittente.

Venti: occidentali con rinforzi sul litorale settentrionale e sui rilievi.

Mari: mossi o molto mossi i bacini settentrionali.

Temperature: in calo, anche sensibile.

Mercoledì 15 nuvoloso sulle zone settentrionali, con possibili deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi; poco nuvoloso o velato su costa e zone centro meridionali.

Venti: in prevalenza occidentali fino a moderati.

Mari: mossi o localmente molto mossi.

Temperature: in calo le minime, stazionarie su valori inferiori alle medie le massime.

Venerdì 16 giornata instabile con spiccata variabilità: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con possibili temporali a carattere sparso su tutte le zone interne.

Venti: deboli con temporanei rinforzi, in prevalenza settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve aumento, gradevoli.