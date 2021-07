Il Meteo in Toscana: peggioramento nella notte tra sabato e domenica

MeteoWeb

Tempo “stabile e soleggiato oggi e sabato. Peggiora rapidamente nella notte tra sabato e domenica, soprattutto sul nord della regione con temporali sparsi. Poi domenica tendenza a rapido miglioramento e più fresco“: il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso per nubi basse in nottata e in mattinata su Valdarno Inferiore, Arcipelago e costa grossetana; in serata tendenza ad incremento della nuvolosità a partire da ovest, sud-ovest.

Venti: deboli o moderati con rinforzi sui rilievi, in prevalenza meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie e intorno a 19-20 gradi in pianura. Massime pressoché stazionarie (fino a 35 gradi in pianura).

Domenica 1 Agosto peggioramento per il transito di una rapida perturbazione; cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, prevalente temporalesche nottetempo e al primo mattino sulle zone nord occidentali in rapido trasferimento alle zone interne centro-settentrionali nel corso della mattinata; nel pomeriggio ampie schiarite sulla costa centrale e residue precipitazioni, sparse sui rilievi di nord-ovest, molto isolate altrove.

Venti: inizialmente moderati da sud, sud-est, tendenti dalla mattina a ruotare a Libeccio ed a intensificarsi fino a moderati o forti.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi o agitati in serata a nord dell’Elba. Mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.

Lunedì 2 poco nuvoloso salvo addensamenti anche consistenti sul nord ovest (in particolare rilievi) ove saranno possibili precipitazioni sparse.

Venti: sostenuti di Libeccio in attenuazione.

Mari: molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: in calo, soprattutto le minime; massime su valori gradevoli (28-30 gradi) e inferiori alle medie del periodo.

Martedì 3 previsione incerta. Possibile nuovo modesto peggioramento con nuvolosità più consistente sulle zone meridionali della regione dove saranno possibili precipitazioni a carattere sparso, localmente a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: deboli da sud, sud-est con locali rinforzi.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione. Massime in lieve aumento al nord; stazionarie altrove.