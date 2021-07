Il Meteo in Toscana: temperature fino +36/37°C in pianura, possibile peggioramento nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: mossi a sud dell’Elba, poco mossi altrove.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento (35-36°C in pianura).

Domani in prevalenza sereno, salvo locali annuvolamenti di tipo basso al primo mattino sul Valdarno Medio e Inferiore e modesti addensamenti pomeridiani sulle zone interne.

Venti: deboli meridionali o occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie con punte di 36-37°C.

Sabato 31 inizialmente sereno o poco nuvoloso, con locale sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle ore centrali della giornata sulle zone interne, associato a possibili isolati e brevi temporali; in serata tendenza ad incremento della nuvolosità a partire da ovest.

Venti: deboli o moderati in prevalenza meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie (fino a 36-37°C in pianura).

Domenica 1 Agosto possibile peggioramento (da confermare). Nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi in trasferimento dai settori di nordovest al resto della regione.

Venti: moderati-forti di Libeccio.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.