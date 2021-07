Il Meteo in Toscana: temperature massime in aumento, caldo afoso nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata con addensamenti a tratti consistenti sulle province centro-settentrionali e sui rilievi. Miglioramento nel pomeriggio fino a cielo ovunque sereno.

Venti: occidentali, fino a moderati sulla costa, in attenuazione dalla sera.

Mari: mossi.

Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 6 sereno, salvo nubi basse nella prima parte del mattino sul Valdarno Medio ed Inferiore in rapido dissolvimento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento (punte di 34-35 °C nelle zone interne di pianura).

Mercoledì 7 sereno o poco nuvoloso per velature nel pomeriggio.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: in ulteriore aumento, in particolare nei valori massimi (punte di 36-37 °C in pianura).

Giovedì 8 parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

Venti: deboli di Scirocco, in rotazione a Libeccio in serata.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in aumento (valori prossimi o superiori ai 20 °C in pianura), massime stazionarie o in lieve calo. Afoso.