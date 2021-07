Il Meteo in Veneto: alta pressione fino a domani, maggiore instabilità da domenica

MeteoWeb

“Almeno fino alla giornata di sabato sarà prevalente sul nord Italia una campana di alta pressione ma con occasionali ondulazioni; in pianura avremo prevalenza di tempo soleggiato e precipitazioni piuttosto sporadiche o assenti, mentre sui rilievi sarà probabile maggiore nuvolosità e qualche precipitazione al pomeriggio. Da domenica e ancor più da lunedì il flusso assumerà direzione sudoccidentale, con maggiore instabilità e precipitazioni diffuse tra lunedì e martedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo abbastanza soleggiato sulla pianura, mentre sulle zone pedemontane e montane sarà presente qualche maggiore annuvolamento cumuliforme. Contenuta probabilità di fenomeni locali a carattere di piovasco o rovescio, sulle zone montane e pedemontane.

Domani in pianura cielo poco nuvoloso salvo nubi alte al mattino e qualche cumulo al pomeriggio, con significativi spazi di sereno; in montagna in parte soleggiato al mattino, con maggiore variabilità e annuvolamenti al pomeriggio.

Precipitazioni: Nella seconda parte della giornata probabilità modesta di rovesci sparsi e di temporali sulle zone montane e pedemontane; fenomeni generalmente assenti altrove.

Temperature: Minime in pianura stazionarie, in montagna in lieve aumento, massime in generale aumento.

Venti: Nelle valli e in pianura perlopiù deboli a regime di brezza, a tratti e localmente moderati; in quota moderati occidentali al mattino e tesi da sud-ovest al pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Domenica 25 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con passaggi di nubi alte; spazi di sereno più ampi di primo mattino e in pianura, specie verso la costa. Addensamenti più significativi nel pomeriggio in particolare sulle zone montane

Precipitazioni: Sulle zone montane e pedemontane probabili precipitazioni dalle ore centrali/pomeridiane, a prevalente carattere di rovescio o temporale; possibili locali rovesci e temporali anche sulla pianura occidentale e settentrionale dalla sera.

Temperature: In aumento in pianura, stabili o in calo sui rilievi.

Venti: In prevalenza deboli/moderati orientali in pianura, con qualche rinforzo da sudest sulle zone costiere; tesi/forti da sud-ovest in quota, in attenuazione al pomeriggio.

Mare: Poco mosso, fino a mosso al largo.

Lunedì 26 giornata instabile, con cielo già nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, sulle zone montane e occidentali, e in seguito copertura nuvolosa via via più diffusa anche a est. A partire da ovest, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da sparse a diffuse, che potranno progressivamente interessare tutta la regione specie dalle ore centrali e pomeridiane. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, a tratti anche forti a quote alte.

Martedì 27 tempo molto instabile con cielo molto nuvoloso o coperto specie al mattino, e schiarite in pianura dalle ore centrali; nuvolosità più persistente sui rilievi. Precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento dal pomeriggio e quasi assenti in serata. Temperature in ulteriore diminuzione in pianura, stabili o in lieve aumento in montagna.