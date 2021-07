Il Meteo in Veneto: circolazione anticiclonica fino a lunedì, poi una nuova depressione porterà piogge

“Fino a lunedì circolazione in prevalenza anticiclonica; le temperature non sono distanti dalla norma ma da sabato aumenteranno, cielo sereno o poco nuvoloso eccetto addensamenti e alcune piogge a tratti sui monti nelle ore pomeridiane. In tale quadro, una particolarità per domenica fino all’alba: il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di una bassa pressione attualmente con nucleo sull’Oceano Atlantico in prossimità dell’Irlanda, attese alcune piogge sia sui monti sia sulla pianura. Martedì una nuova depressione proveniente da nord-ovest porterà parecchie piogge più probabilmente nella seconda metà di giornata ed un successivo calo termico“: sono le previsioni per i prossimi giorni, elaborate dagli esperti meteo di Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piovaschi/rovesci. Le temperature rispetto a giovedì avranno andamento irregolare con differenze anche sensibili, valori non distanti dalla media.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti, sui monti probabiltà bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali locali di pomeriggio.

Temperature: Rispetto a venerdì ed alla norma saranno più alte in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino in prevalenza da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Domenica 11 celo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso, sulla pianura fino all’alba mentre sui monti fino all’alba e di pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali, sulla pianura fino all’alba mentre sui monti fino all’alba e di pomeriggio.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura con direzione variabile, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna da ovest.

Mare: Calmo.

Lunedì 12 non si verificheranno precipitazioni, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio, temperature in aumento.

Martedì 13 aumento della nuvolosità e della probabilità di piogge specie nella seconda metà di giornata. Temperature in aumento prima delle piogge ed in calo dopo le piogge con minime a tarda sera.