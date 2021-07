Il Meteo in Veneto: instabilità e calo termico nel weekend

MeteoWeb

“Da venerdì l’avvezione di aria più umida, associata ad una saccatura centrata sull’Europa nord-occidentale, porterà condizioni di maggiore instabilità, specie in montagna. In seguito l’approfondimento di tale saccatura e il suo spostamento verso est determineranno tempo via via più instabile, a tratti anche perturbato nella giornata di domenica associato ad un netto calo termico. Lunedì residue condizioni di variabilità con temperature in lieve ripresa, martedì probabile nuovo peggioramento per il passaggio di un secondo impulso perturbato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura sereno o poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti sulle zone interne, specie verso sera. Sulle zone montane e pedemontane nuvolosità irregolare alternata a schiarite con probabilità di precipitazioni in aumento fino a medio-alta (50-75%); si tratterà di fenomeni da locali a sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle Dolomiti. Sulla pianura precipitazioni assenti per buona parte della giornata, dalla sera saranno probabili locali fenomeni convettivi sui settori più interni (probabilità medio-bassa 25-50%), mentre altrove risulteranno ancora assenti. Temperature massime in contenuto aumento sulla pianura centro-meridionale, senza notevoli variazioni altrove. Venti in quota moderati sud-occidentali; in pianura in genere deboli con direzione variabile, a regime di brezza sulla costa.

Domani in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio sulle zone montane e pedemontane sviluppo di nuvolosità irregolare con maggiore frequenza di annuvolamenti dalla sera. In pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera specie sui settori interni e centro-settentrionali.

Precipitazioni: Sulle zone montane da metà mattina probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) nel corso del pomeriggio; alta (75-100%) dalla sera con fenomeni a carattere di rovescio e temporale. In pianura assenti per buona parte della giornata, probabili locali fenomeni nel corso del pomeriggio sulle zone pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%); dalla sera aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di rovesci e temporali a partire dalle zone settentrionali in possibile parziale estensione verso i settori centrali.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/variabili, sulla costa a regime di brezza con moderati rinforzi in serata. A fine giornata probabile temporaneo rinforzo dei venti da nord. In quota moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso, con tendenza a rinforzo del moto ondoso a fine giornata.

Domenica 1° Agosto al mattino nuvolosità diffusa, in seguito nubi irregolari si alterneranno a parziali schiarite.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale. In seguito tendenza a diradamento ed esaurimento dei fenomeni in pianura che potranno risultare assenti o al più locali nel corso della giornata; sulle zone montane la probabilità di precipitazioni sparse sarà medio-alta (50-75%) fino a buona parte del pomeriggio. Precipitazioni in esaurimento entro fino giornata su gran parte della regione salvo possibili residui fenomeni sui settori nord-orientali.

Temperature: In generale diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati da ovest. In quota fino al mattino moderati/tesi da sud-ovest in successiva attenuazione e progressiva rotazione da nord.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 2 moderata variabilità con ampi tratti soleggiati alternati a nubi irregolari, specie in montagna. Possibili residue precipitazioni nella notte fino a parte della mattinata sui settori più orientali della pianura, in seguito potranno verificarsi locali rovesci sia sulle zone di pianura che di montagna. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime stazionarie o localmente in ripresa in pianura.

Martedì 3 tempo instabile con graduale aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni sparse al mattino e più diffuse sulle zone centro-settentrionali nel pomeriggio (probabilità medio-alta 50-75%), anche a carattere di rovescio o temporale. Tendenza a miglioramento dalla serata. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale ripresa in pianura.