Il Meteo in Veneto: instabilità in aumento da domani, tempo perturbato e calo termico nella giornata di domenica

MeteoWeb

“Giovedì l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo determinerà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Da venerdì l’avvezione di aria più umida, associata ad una saccatura centrata sull’Europa nord-occidentale, riporterà condizioni di maggiore instabilità, specie in montagna. In seguito l’approfondimento di tale saccatura e il suo spostamento verso est determineranno tempo via via più instabile, a tratti anche perturbato nella giornata di domenica associato ad un netto calo termico. Lunedì residue condizioni di variabilità con temperature in lieve ripresa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo Arpav.

Oggi al mattino cielo in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio sviluppo di locali annuvolamenti sui rilievi ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature massime in aumento. Venti in quota deboli/moderati sud-occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, a regime di brezza sulla costa.

Domani in pianura da sereno o poco nuvoloso a nuvolosità irregolare nel corso del pomeriggio, specie sulle zone più interne. In montagna nuvolosità irregolare più frequente e consistente nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Generalmente assenti al mattino, nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane; si tratterà di fenomeni da locali a sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulla pianura precipitazioni generalmente assenti per buona parte della giornata, dalla sera saranno probabili locali fenomeni convettivi sui settori più interni (probabilità medio-bassa 25-50%) mentre altrove risulteranno ancora pressoché assenti.

Temperature: Minime in aumento, massime in contenuto aumento sulla pianura centro-meridionale, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota, da moderati a tesi sud-occidentali; in pianura in genere deboli con direzione variabile, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 31 sulle zone montane e pedemontane nuvolosità irregolare con maggiore frequenza di annuvolamenti nel corso del pomeriggio e specie dalla serata. In pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità verso sera sui settori interni e centro-settentrionali.

Precipitazioni: Sulle zone montane da metà mattina probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) nel corso del pomeriggio; alta (75-100%) dalla sera con fenomeni a carattere di rovescio e temporale. In pianura assenti per buona parte della giornata, salvo locali fenomeni nel corso del pomeriggio sulle zone pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%); dalla sera aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di rovesci e temporali sulle zone settentrionali, altrove precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: Stazionarie.

Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, sulla costa deboli variabili, a tratti moderati. A fine giornata possibile rinforzo dei venti da nord. In quota moderati/tesi da sud-ovest in rinforzo in serata.

Mare: Calmo o poco mosso, con tendenza a rinforzo del moto ondoso a fine giornata.

Domenica 1 al mattino nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale (probabilità alta 75-100%). Nel corso del pomeriggio progressivo miglioramento, a partire dalla pianura con possibilità di qualche schiarita, specie verso ovest, e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni salvo residui fenomeni sui settori più settentrionali e orientali. Sulle zone montane permarranno condizioni di tempo instabile con precipitazioni specie sui settori centro-orientali; fenomeni in esaurimento entro fine giornata. Generale calo delle temperature, specie nei valori massimi. Rinforzo dei venti da sud-ovest in quota fino alle prime ore, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali.

Lunedì 2 moderata variabilità con schiarite anche ampie alternate a nubi irregolari. Possibili residue precipitazioni nella notte fino al primo mattino sui settori più orientali, in seguito generalmente assenti in pianura mentre sulle zone montane saranno possibili locali rovesci. Temperature minime in generale diminuzione, massime stazionarie o localmente in ripresa in pianura.