Il Meteo in Veneto: instabilità nei prossimi giorni, spazi di sereno alternati a fasi nuvolose

“Sull’Europa nord-occidentale continua ad alimentarsi una discreta circolazione ciclonica, che spesso convoglia aria umida e instabile anche sulla nostra regione; avremo perciò un periodo piuttosto variabile, con spazi di sereno alternati a fasi nuvolose e alcune precipitazioni, più probabili localmente nel pomeriggio/sera di mercoledì e più significativamente a fine periodo almeno sulle zone centro-settentrionali; le temperature, dapprima in contenuto rialzo, verso fine periodo tenderanno a diminuire“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo Arpav.

Oggi tempo un po’ variabile, con significativi spazi di sereno specie alla sera ma anche locali tratti di instabilità, che si assoceranno ad alcuni addensamenti nuvolosi e a qualche rovescio o temporale; temperature massime in rialzo, specie sulle zone montane e pedemontane.

Domani cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo alcuni addensamenti pomeridiani di carattere sparso in montagna e locale in pianura.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per eventuali locali piovaschi od occasionali brevi temporali più che altro nel pomeriggio.

Temperature: Le minime sulle zone pianeggianti subiranno contenute variazioni di carattere locale, su quelle montane saranno perlopiù in contenuta diminuzione; massime stazionarie o in locale lieve diminuzione su bassa pianura e costa, in leggero aumento altrove.

Venti: In quota, moderati dai quadranti sud-occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi specie nel pomeriggio sulla costa e sulla pianura meridionale per brezze.

Mare: Quasi calmo.

Venerdì 30 un po’ di variabilità, con crescente instabilità almeno localmente a partire dalle zone montane e da metà giornata; spazi di sereno anche ampi si alterneranno infatti a degli addensamenti nuvolosi, all’inizio di tipo stratiforme e poi generalmente cumuliformi.

Precipitazioni: Nelle prime ore, assenti; probabilità in successivo aumento fino a complessivamente medio-alta (50-75%), per piogge da locali a temporaneamente sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale che interesseranno più facilmente le zone montane e la pianura più interna specie in serata, risultando invece generalmente più rade altrove.

Temperature: Minime in aumento soprattutto sulle zone centro-settentrionali, massime in contenuto aumento su quelle centro-meridionali e senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota, da moderati a tesi sud-occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, ma con locali fasi pomeridiane di moderato rinforzo.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso a sud di sera.

Sabato 31 cielo sulle zone montane irregolarmente nuvoloso, su quelle pedemontane da poco a irregolarmente nuvoloso, altrove in prevalenza poco nuvoloso ma con maggiori spazi di sereno all’inizio e locali addensamenti pomeridiani; in particolare dal pomeriggio e soprattutto verso sera, più che altro sulle zone montane e pedemontane saranno probabili piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di un calo delle massime in montagna.

Domenica 1 tempo da variabile ad instabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi anche significativi; specie sulle zone centro-settentrionali saranno probabili piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno.