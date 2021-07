Il Meteo in Veneto: nuvolosità variabile e instabilità pomeridiana in montagna

“Fino al pomeriggio di venerdì, la marginale influenza di correnti cicloniche, associate ad un nucleo depressionario in spostamento verso est dall’Europa centrale, porterà nuvolosità variabile e qualche tratto di instabilità in montagna nelle ore pomeridiane. Seguirà un temporaneo aumento della pressione che porterà condizioni di maggiore stabilità fino al pomeriggio di sabato. Poi l’ingresso di correnti umide occidentali associate ad una circolazione ciclonica in arrivo dall’atlantico, porterà nuovamente fasi di instabilità soprattutto sulle zone centro-settentrionali domenica. Da lunedì pressione in aumento“: sono le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso, ma con temporanei tratti di instabilità, associati anche a precipitazioni con rovesci o locali temporali, soprattutto in montagna, ma in locale estensione anche alla pianura nel tardo pomeriggio/sera. Temperature diurne senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli o a tratti moderati, in prevalenza nord-orientali; in quota moderati/tesi da nord-ovest.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei maggiori addensamenti soprattutto a inizio giornata per residua nuvolosità e nelle ore pomeridiane per cumuli specie in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di isolati rovesci sulla pianura meridionale e al pomeriggio sulle zone montane.

Temperature: In aumento leggero o localmente contenuto nei valori minimi.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati specie sulla costa, dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Sabato 3 poco nuvoloso per aumento di nuvolosità medio-alta, con maggiori addensamenti in montagna nelle ore pomeridiane. Dalla sera aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; in serata aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone occidentali.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione, salvo aumento delle massime sulle zone interne della pianura centro-meridionale.

Venti: In pianura in prevalenza moderati dai settori orientali. In quota debole/moderati occidentali.

Mare: Poco mosso.

Domenica 4 nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite soprattutto sulle zone costiere e sulla pianura meridionale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, estese sulle zone centro-settentrionali, dove saranno piuttosto persistenti, da sparse a locali altrove, quasi del tutto assenti lungo la costa, dove saranno più probabili in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Lunedì 5 a inizio giornata nuvolosità e precipitazioni residue sulla pianura, schiarite più precoci in montagna; in seguito nuvolosità in diminuzione, salvo possibile attività termoconvettiva in prossimità dei rilievi. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.