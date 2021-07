Il Meteo in Veneto: oggi e domani tempo instabile con rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

“Lunedì e martedì tempo a tratti instabile con rovesci e temporali sparsi. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav nel consueto bollettino meteo per il Veneto.

Per quanto riguarda l’evoluzione generale, “sull’Europa nord-occidentale insiste una circolazione ciclonica, che a tratti specie tra lunedì e martedì convoglia sulla nostra regione l’afflusso da sud-ovest in quota di aria umida e instabile; avremo perciò a inizio periodo frequente nuvolosità irregolare con delle precipitazioni, poi più spazi di sereno almeno in pianura con ripresa delle temperature diurne, infine una probabile parziale ripresa dell’instabilità pomeridiana sulle zone montane e pedemontane“.

Oggi tempo instabile, con spazi di sereno probabilmente più frequenti in pianura ma alternati ad una nuvolosità irregolare; precipitazioni in genere a carattere di rovescio o temporale, da locali a sparse, in alcuni casi anche intense; temperature massime in calo.

Domani instabilità, con frequenti addensamenti nuvolosi e delle schiarite che comunque risulteranno più ampie da sud verso fine giornata.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone interne, medio-bassa (25-50%) su costa e zone limitrofe; si tratterà di precipitazioni in genere a carattere di rovescio o temporale, da sparse a locali, con possibilità di qualche fenomeno intenso.

Temperature: Le minime in quota saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove diminuiranno un po’; le massime subiranno in montagna un aumento al più contenuto, sulla bassa pianura un calo e altrove variazioni poco significative.

Venti: In quota, Libeccio moderato o a tratti teso; altrove prevalentemente deboli di direzione variabile, a parte locali fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura specie da metà giornata su zone costiere e meridionali.

Mare: In prevalenza poco mosso, anche quasi calmo sottocosta dal pomeriggio in poi.

Mercoledì 28 tempo un po’ variabile, con residui locali tratti d’instabilità che si assoceranno ad alcuni addensamenti nuvolosi, ma anche significativi spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e bassa (5-25%) su quelle pianeggianti, per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime in rialzo specie sulle zone pianeggianti.

Venti: In quota sud-occidentali, da tesi a più spesso moderati; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 29 cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo alcuni addensamenti pomeridiani più che altro in montagna, associati eventualmente alla possibilità di qualche locale modesta precipitazione; le temperature minime subiranno in montagna una diminuzione al più occasionalmente moderata e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno un po’ specie a sud-ovest.

Venerdì 30 cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani soprattutto a ridosso dei rilievi, in montagna da poco a irregolarmente nuvoloso; probabili alcuni rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane dal pomeriggio in poi; per le temperature prevarrà un aumento, salvo locali leggere controtendenze delle massime a nord-est.