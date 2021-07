Il Meteo in Veneto: oggi marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, “probabili locali fenomeni intensi”

“Nel pomeriggio-sera di giovedì marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, a tratti anche diffusi ed organizzati, specie su zone montane/pedemontane e pianura centro-nord. Saranno probabili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate anche forti) e quantitativi di pioggia localmente consistenti“: è quanto segnalano gli esperti di Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale: “Giovedì transito da ovest ad est della parte più meridionale di una depressione con nucleo tra l’Europa Settentrionale e la Gran Bretagna, attese varie piogge più probabilmente verso sera con successivo generale ricambio d’aria che porterà ad un venerdì all’insegna di temperature prossime alla norma. Da sabato circolazione prevalentemente anticiclonica, temperature in aumento“.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto specie verso sera. Pioverà estesamente, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali più probabili verso sera. Temperature in calo rispetto a mercoledì, anche di molto più probabilmente dopo le piogge, con minime a tarda sera; rispetto alla media prima delle piogge saranno più alte in modo leggero/moderato, dopo le piogge più basse anche di molto.

Domani di notte nuvolosità in diminuzione; dal mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali, sulla pianura di notte, sui monti di notte e di pomeriggio.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a giovedì, non distanti dalla media.

Venti: Sulla pianura fino al mattino moderati/tesi da ovest, dal pomeriggio deboli/moderati con direzione variabile. Sui monti deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Sabato 10 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali di pomeriggio.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest ed altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Domenica 11 sulla pianura non si verificheranno precipitazioni e cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge a tratti più probabili nelle ore diurne e sulle Dolomiti. Temperature in aumento.

Lunedì 12 non si verificheranno precipitazioni, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio, temperature in aumento.