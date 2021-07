Il Meteo in Veneto: oggi “marcata instabilità, probabili temporali organizzati e intensi”

“Nel pomeriggio e nella serata di martedì 13 marcata instabilità, con precipitazioni da sparse a diffuse (specie sulle zone centro settentrionali), a prevalente carattere di rovescio e temporale. Saranno probabili temporali organizzati e anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, forti grandinate), con possibili quantitativi di pioggia consistenti, o localmente anche abbondanti sulle zone montane e pedemontane“: è quanto segnalano in una nota gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “una depressione proveniente da nord-ovest porterà precipitazioni specie tra martedì pomeriggio e martedì sera ed un successivo calo termico che proseguirà soprattutto mercoledì, con alternanza di precipitazioni e rasserenamenti fino a sabato“.

Oggi cielo nuvoloso. Pioverà estesamente in vari momenti con rovesci e temporali specie sulle zone montane e pedemontane. Le temperature rispetto a lunedì ed alla norma saranno più basse, anche di molto specie dopo le piogge; minime a tarda sera.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge da sparse a locali andando dalle zone montane/pedemontane alla pianura meridionale ed in vari momenti della giornata, ma più nelle ore diurne rispetto alle ore notturne.

Temperature: Rispetto a martedì ed alla media saranno più basse, anche di molto nelle ore diurne.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest ed altrove con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 15 cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e parzialmente nuvoloso o nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata assenti. Nella seconda metà di giornata sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge locali verso sera, sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge da sparse di pomeriggio ad estese di sera; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: Rispetto a mercoledì nelle ore notturne saranno stazionarie e nelle ore diurne aumenteranno anche di molto.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest ed altrove con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Venerdì 16 nuvoloso con varie piogge a tratti, temperature in aumento di notte ed in calo di giorno.

Sabato 17 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge a tratti, temperature con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno.