Il Meteo in Veneto: probabili rovesci e temporali sparsi nel weekend

“Tra sabato sera e l’alba di domenica probabili rovesci/temporali da locali a sparsi; non si esclude qualche fenomeno intenso (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Nel pomeriggio/sera di domenica nuova fase di instabilità con fenomeni più diffusi e possibili temporali anche forti. Fino al pomeriggio di sabato condizioni di tempo stabile. Tra la sera di sabato e le prime ore di domenica il passaggio di saccatura atlantica porterà annuvolamenti e precipitazioni, cui seguiranno rasserenamenti in mattinata, prima del passaggio di un secondo impulso perturbato nel pomeriggio/sera di domenica. Da lunedì pressione in aumento, tempo stabile e rialzo delle temperature“. sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nel primo pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta; verso sera crescenti annuvolamenti a partire dalle zone montane e quelle occidentali con aumento della probabilità di precipitazioni; fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, per i quali non si esclude la forte intensità. Venti in quota deboli o moderati occidentali; lungo la costa e a tratti sulla pianura limitrofa e sulla pianura centro-meridionale moderati da sud-est.

Domani, cielo: Nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto fino all’alba e verso sera, con tratti di sereno più significativi tra la mattina ed il pomeriggio.

Precipitazioni: Dopo le precipitazioni notturne, anche con rovesci o temporali (probabilità alta 50-75%), segue tra la mattina e parte del pomeriggio una fase senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità di precipitazioni fino a alta (75-100%) dapprima sulle zone montane e occidentali e verso sera anche sulla pianura centro-orientale. I fenomeni pomeridiani, anche a carattere di rovescio o temporale, potrebbero risultare localmente intensi.

Temperature: Minime in aumento sulle zone centro-settentrionali, stazionarie o in locale variazione altrove; massime in diminuzione.

Venti: In quota in prevalenza moderati/tesi da sud-ovest. In pianura deboli/moderati variabili, in prevalenza dai settori orientali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Lunedi 5 Cielo: Tra la notte ed il primo mattino residua nuvolosità, in progressivo diradamento a partire dalle zone occidentali. Dalla mattina e per il resto della giornata cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature e per possibili cumuli pomeridiani sulle zone montane.

Precipitazioni: Precipitazioni in prevalenza assenti. Solo nelle primissime ore, specie sulle zone orientali della pianura, probabilità medio-alta (50-75%) di residue precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; fenomeni in esaurimento ovunque entro le prime ore del mattino.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in aumento.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-ovest; nelle valli variabili, con temporanei moderati rinforzi dei venti settentrionali. In pianura deboli variabili.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Martedi 6 Tempo stabile e soleggiato. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento in montagna, massime in rialzo.

Mercoledi 7 Tempo stabile con cielo sereno. Temperature in aumento. Previsore:ms