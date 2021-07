Il Meteo in Veneto: rovesci e temporali da stasera, possibili fenomeni intensi tra oggi e domani

MeteoWeb

“Dal pomeriggio/sera di sabato 31 luglio e fino al pomeriggio/sera di domenica 1 agosto tempo a tratti instabile con rovesci e temporali sparsi dapprima sulle zone settentrionali e successivamente anche su parte della pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)“: è quanto segnala Arpa Veneto in relazione alla situazione meteo delle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, secondo il bollettino odierno, “l’approfondimento di una vasta saccatura sull’Europa occidentale convoglia aria più umida portando condizioni di maggiore instabilità, specie dalla serata di sabato a partire dalle zone settentrionali, probabili locali fenomeni intensi. In seguito l’approfondimento di tale saccatura e il suo spostamento verso est determineranno tempo via via più instabile, a tratti anche perturbato nella giornata di domenica associato ad un netto calo termico. Lunedì residue condizioni di variabilità con temperature in lieve ripresa. Da martedì fasi di tempo instabile/perturbato si alterneranno a condizioni di variabilità“.

Oggi sulle zone montane e pedemontane graduale aumento della nuvolosità cumuliforme con probabilità di precipitazioni in progressivo aumento fino a risultare alta (75-100%) in serata quando ci sarà un deciso aumento dell’instabilità con frequenti rovesci e temporali. In pianura cielo sereno o poco nuvoloso, dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità specie sui settori interni e centro-settentrionali; verso fine giornata aumenterà la probabilità (fino ad alta 75-100%) di rovesci e temporali sulle zone settentrionali in probabile parziale estensione verso i settori centrali. Saranno probabili locali temporali intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna.

Domani al mattino nuvolosità diffusa, in seguito nubi irregolari si alterneranno a parziali schiarite, specie in pianura.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie su zone montane, pedemontane e dell’alta pianura. In seguito tendenza a diradamento dei fenomeni in pianura che potranno risultare locali o del tutto assenti mentre altrove la probabilità sarà medio-alta (50-75%). Nel pomeriggio probabile ripresa dell’instabilità, anche in pianura, con rovesci e temporali da sparsi a locali (probabilità medio-bassa 25-50%). Precipitazioni in esaurimento entro fino giornata su gran parte della regione, salvo possibili residui fenomeni sui settori nord-orientali.

Temperature: In generale diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati da ovest salvo tratti di rinforzo sui settori meridionali. In quota fino al mattino moderati/tesi da sud-ovest in successiva attenuazione e progressiva rotazione da nord.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 2 moderata variabilità con ampi tratti soleggiati alternati a nubi irregolari, specie in montagna.

Precipitazioni: Probabili precipitazioni nella notte fino a parte della mattinata sui settori più orientali della pianura (probabilità bassa 25-50%), in seguito generalmente assenti o al più saranno possibili locali piovaschi/rovesci in pianura, mentre potranno verificarsi rovesci/occasionali temporali sulle zone montane (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione, massime stazionarie salvo sui settori meridionali e più orientali della pianura dove tenderanno ulteriormente a diminuire.

Venti: In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Martedì 3 tempo instabile con graduale aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni sparse al mattino e più diffuse sulle zone centro-settentrionali nel pomeriggio/sera (probabilità medio-alta 50-75%), anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Mercoledì 4 permangono condizioni di variabilità/instabilità con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite, più frequenti ed ampie in pianura. Saranno probabili locali rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, locali in pianura dove saranno più probabili verso sera e sui settori settentrionali e nord-orientali. Temperature senza notevoli variazioni.