Il Meteo in Veneto: tempo in prevalenza stabile e soleggiato, le temperature tornano in linea con le medie del periodo

“La perturbazione che ci ha interessati fino al fine settimana si allontana verso sudest lasciando al suo posto un flusso prevalentemente nord-occidentale, con temperature che si riportano su valori in linea con le medie del periodo, e tempo in prevalenza stabile e soleggiato; è previsto l’ingresso di maggiore nuvolosità e qualche precipitazione tra il pomeriggio di mercoledì e la giornata di giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo Arpav.

Oggi tempo stabile e ben soleggiato con cielo sereno o al più poco nuvoloso; in montagna si avrà qualche nube in più per attività cumuliforme pomeridiana.

Domani al mattino tempo stabile e perlopiù sereno; poi dalle ore centrali cielo poco o al più parzialmente nuvoloso, specie in montagna per moderata attività cumuliforme.

Precipitazioni: Probabilità molto contenuta di piovaschi o qualche isolato rovescio/temporale in montagna nel pomeriggio.

Temperature: In pianura minime stabili e massime in locale diminuzione specie sulle zone settentrionali; in montagna temperature in generale lieve calo.

Venti: In quota generalmente deboli/moderati da nordovest; in pianura in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo sulle zone orientali e costiere dove si avranno moderati rinforzi da sud est dalle ore centrali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledì 21 tempo inizialmente stabile e soleggiato almeno fino alle ore centrali, poi più variabile, con nubi in ingresso da ovest nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Possibili precipitazioni nel pomeriggio/sera, con qualche rovescio o temporale, a partire dalle zone montane e pianura più occidentale, poi in locale estensione alla pedemontana e pianura settentrionale alla sera.

Temperature: Valori minimi in leggero aumento e massime in lieve calo.

Venti: In pianura venti in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali, in attenuazione in giornata; in montagna generalmente deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso a sud.

Giovedì 22 tempo variabile o a tratti instabile in montagna, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite più ampie dal pomeriggio in pianura; nella notte e al mattino saranno possibili precipitazioni sparse, con qualche rovescio o temporale, più probabili sulle zone interne della pianura, e sulle zone montane; nel pomeriggio le precipitazioni saranno in esaurimento in pianura mentre saranno ancora probabili sulle zone montane. Temperature minime in aumento e massime in calo in montagna, valori senza sensibili variazioni o in lieve calo in pianura.

Venerdì 23 tempo perlopiù soleggiato in pianura, più instabile in montagna, dove saranno frequenti annuvolamenti e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza sensibili variazioni, massime in contenuto aumento in pianura e più localmente sulle zone montane.