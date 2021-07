Il Meteo in Veneto: tempo variabile a tratti instabile sulle zone montane e pedemontane

MeteoWeb

“Fino a lunedì si alterneranno sulle regione modeste ondulazioni a curvatura ciclonica con altre a carattere anticiclonico. Pertanto, il tempo si manterrà variabile a tratti instabile specie sulle zone montane e pedemontane, mentre sulle altre zone il contesto resterà variabile ma più soleggiato con episodi di precipitazione perlopiù occasionali o locali. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto a quelle odierne e si manterranno su valori prossimi alla norma o leggermente superiori“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in montagna tempo variabile a tratti instabile; in pianura localmente instabile, specie sulle zone pedemontane, dove gli annuvolamenti saranno più frequenti e significativi rispetto alle altre zone della pianura dove, invece, il cielo sarà perlopiù poco nuvoloso o sereno specie verso la costa. Probabilità di precipitazioni medio-bassa (25-50%) in pianura, specie nelle zone pedemontane per fenomeni in prevalenza locali; medio-alta in montagna per fenomeni sparsi anche diffusi sulle Dolomiti per precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale. Sulle zone montane e pedemontane non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature stazionarie o in lieve calo in montagna, generalmente stazionarie in pianura. Venti in quota da deboli occidentali a moderati nord-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile, mentre in pianura prevarranno venti dai quadranti orientali, a tratti deboli o moderati, a regime di brezza sulla costa.

Domani mattinata caratterizzata da tempo variabile, con fasi di locale instabilità. Nel pomeriggio maggior soleggiamento in pianura specie verso la costa, mentre sulle zone pedemontane e montane il tempo rimarrà all’insegna della variabilità.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) di fenomeni da locali a temporaneamente sparsi anche a carattere di rovescio o temporale specie, comunque più alta sulle zone montane e pedemontane, generalmente più bassa altrove o assente verso la costa.

Temperature: Minime stazionarie o un lieve calo; massime in pianura senza notevoli variazioni, in montagna in lieve o contenuto aumento.

Venti: In quota, perlopiù moderati da nord-ovest, salvo qualche rinforzo nelle ultime ore; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con locali fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare: Quasi calmo, od al più occasionalmente poco mosso.

Sabato 24 in pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno, in montagna variabilità con nubi alternate a parziali schiarite, con significativi annuvolamenti soprattutto nel pomeriggio quando saranno probabili delle precipitazioni precipitazioni.

Precipitazioni: Assenti (0%) al mattino; nella seconda parte della giornata crescente rischio di rovesci sparsi e di temporali, soprattutto sulle Dolomiti (30/50%), specie a ridosso del Trentino e dell’Alto Adige. La probabilità sarà più bassa sulle Prealpi e Pedemontana e su molti settori anche assente come in pianura.

Temperature: Minime in pianura stazionarie, in montagna in lieve aumento, massime in generale aumento.

Venti: Nelle valli e in pianura perlopiù deboli a regime di brezza, a tratti e localmente moderati; in quota moderati occidentali al mattino e tesi da sud-ovest al pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Domenica 25 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con passaggi di nubi alte; spazi di sereno più ampi di primo mattino e in pianura, specie verso la costa. Addensamenti più significativi nel pomeriggio in particolare sulle zone montane, dove più probabilmente potranno associarsi ad alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le temperature non subiranno particolari, salvo qualche variazione locale a causa dei fenomeni di instabilità. Venti a regime di brezza nelle valli; tesi/forti da sud-ovest in quota, in attenuazione al pomeriggio.

Lunedì 26 giornata più nuvolosa rispetto a quelle precedenti. In pianura cielo da poco o parzialmente nuvoloso al mattino con transito di nubi alte; nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso specie nell’entroterra con rischio di precipitazioni soprattutto nelle zone centro-settentrionali. Sulle zone montane cielo generalmente nuvoloso, con qualche tratto soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio e alla sera forte attività cumuliforme associata a rovesci e temporali, a tratti anche diffusi. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo. Venti in pianura e nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, con eventuali raffiche durante le fasi temporalesche; in quota moderati/tesi da sud-ovest, a tratti anche forti sulle cime più alte.