Il Meteo in Veneto: tempo variabile e a tratti instabile fino a venerdì

“Un’area di bassa pressione, inizialmente centrata sulla Germania, si sta spostando lentamente verso sud, mantenendo il tempo variabile e a tratti instabile soprattutto fino a venerdì; da sabato nuvolosità in diminuzione e rialzo delle temperature massime, anche se persisterà il rischio di instabilità termoconvettiva in montagna nelle ore pomeridiane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tratti di sereno, soprattutto in pianura, alternati ad annuvolamenti più consistenti in montagna specie nel tardo pomeriggio/sera quando potranno verificarsi delle precipitazioni anche con rovesci o locali temporali; possibile locale estensione dei fenomeni sulla fascia pedemontana. Temperature moderatamente inferiori alla media del periodo.

Domani tratti di sereno, più presenti al mattino sulle zone centro-settentrionali, alternati a nuvolosità irregolare, più consistente sulla pianura meridionale e dalle ore centrali sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In montagna generalmente assenti fino al mattino, poi probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%). Sulla pianura meridionale probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni intermittenti; sul resto della pianura probabilità bassa (5-25%) di locali fenomeni più che altro verso sera. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o occasionale temporale.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota deboli/moderati orientali, altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 17 parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-est. In pianura deboli/moderati occidentali nella prima parte della giornata, poi orientali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Domenica 18 schiarite e annuvolamenti con possibili piovaschi o rovesci in montagna, temperature stazionarie o in locale variazione.

Lunedì 19 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in aumento nei valori minimi.