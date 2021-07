Il momento esatto in cui un fulmine colpisce un’automobile in movimento [VIDEO]

Cosa accade quando un fulmine colpisce un’automobile in movimento? Siamo al sicuro all’interno della nostra vettura? Innanzitutto partiamo da un dato: non si tratta di un evento così raro come potrebbe sembrare. Quando accade, nella maggioranza dei casi, ai passeggeri non succede nulla perché la carrozzeria metallica funge da protezione in virtù della cosiddetta gabbia di Faraday.

Michael Faraday, fisico e chimico inglese (1791-1867) ha dimostrato in maniera sperimentale che tutte le correnti elettriche, quindi anche il fulmine, scorrono sulla superficie esterna di una gabbia metallica, e non causano dunque alcun effetto all’interno della stessa. Per evitare la penetrazione del fulmine, non è necessario un rivestimento metallico chiuso, ma è sufficiente una gabbia metallica, con maglie relativamente larghe, come è appunto la carrozzeria di una berlina.

Le auto meno sicure in questo senso, dunque, sono le cabriolet, ma svolgono comunque una funzione di protezione quando il tettuccio è chiuso, e in questo caso se è metallico la protezione è ancora superiore. Ovvio che, nonostante l’effetto di gabbia di Faraday, non è sempre sicuro viaggiare in auto durante un temporale, perché il conducente può perdere il controllo dell’auto a seguito dello spavento per un fulmine, o perché può essere abbagliato dalla luce improvvisa.