Il rover cinese Zhurong continua il suo viaggio su Marte: ha percorso oltre 509 metri sul Pianeta Rosso

Fino a ieri, sabato 17 luglio, il rover cinese Zhurong ha operato sulla superficie di Marte per 63 giorni marziani (di circa 40 minuti piu’ lunghi rispetto a quelli sulla Terra). Alle 23 di ieri, Zhurong ha superato i 509 metri percorsi sulla superficie del Pianeta Rosso, secondo quanto reso noto dal Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration (CNSA). Il modulo d’esplorazione arrivera’ presto alla seconda duna di sabbia nel suo viaggio su Marte e, secondo l’agenzia spaziale, effettuera’ un’indagine dettagliata del terreno e dell’ambiente circostante.

Il veicolo spaziale cinese Tianwen-1, composto da un modulo orbitante, un lander o modulo di atterraggio e un rover, e’ stato lanciato il 23 luglio 2020. Il lander che trasportava il rover e’ atterrato nella parte meridionale di Utopia Planitia, una vasta pianura nell’emisfero settentrionale di Marte, il 15 maggio. A circa 375 milioni di km dalla Terra, fino a ieri il modulo orbitante di Tianwen-1 ha operato in orbita per 359 giorni. L’agenzia ha dichiarato che sia il modulo d’esplorazione su Marte Zhurong che la navicella Tianwen-1 stanno lavorando in condizioni normali, con tutti i sottosistemi che funzionano regolarmente.