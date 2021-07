Spazio: prosegue la missione esplorativa di Zhurong, il rover cinese ha percorso 410 metri su Marte

Prosegue la missione esplorativa del rover cinese Zhurong: secondo il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration, ha percorso finora un totale di 410 metri sulla superficie di Marte. Parallelamente, l’orbiter della missione Tianwen-1, che ha percorso 370,7 milioni di km dalla Terra, ha lavorato regolarmente per la durata di 353 giorni.

Il rover fa parte di Tianwen-1, la prima missione interplanetaria indipendente della Cina: composta da un orbiter, un lander e un rover, Tianwen-1 è stata lanciata nel luglio 2020, ed è entrata nell’orbita di Marte il 10 febbraio.

Zhurong è dotato 6 sei payload scientifici, tra cui uno strumento di spettroscopia per l’analisi di elementi e minerali di superficie, imager panoramici e multispettrali, una stazione climatica, un magnetometro e un radar in grado di penetrare nel terreno.

Lo scopo è restituire dati su potenziali depositi di acqua-ghiaccio, meteo, topografia e geologia, integrando la scienza condotta dalle missioni di altre agenzie spaziali.

L’orbiter Tianwen-1 è attualmente in un’orbita di 8,2 ore, ed effettua un passaggio su Utopia Planitia una volta per sol, per svolgere un ruolo di trasmissione dati. Zhurong ha una missione primaria e una durata di progettazione di 90 sol (92 giorni terrestri). Al momento non è noto se la missione di Zhurong verrà estesa oltre.

Tianwen-1 trasporta 7 carichi utili scientifici: dovrebbe passare alla sua orbita scientifica dedicata con un periodo di 7,8 ore dopo aver supportato Zhurong.

La missione Tianwen-1 si basa su tecnologie e capacità sviluppate attraverso orbiter, lander e rover del programma lunare Chang’e, ed anche sull’esperienza di schermatura e paracadutistica di volo spaziale umano di Shenzhou.